一名女網友透露，近日找工作時，面試總是被問到同一個問題，而且她回答後竟全都沒錄取，於是想上網詢問，有沒有人有相同經驗？沒想到她公開自己念的科系後，有過來人點出關鍵，人資應該聽了就不想用。

原PO在《Dcard》以「工作真的很難找」為題發文詢問，大家一畢業之後真的馬上找到工作嗎？今年受疫情影響，觀光產業幾乎沒有開職缺出來，而她剛好去年從觀光系畢業，先後投了非常多履歷，大部分是行政、採購還有業務人員。

原PO指出，她面試時總是被問「有做過相關產業嗎？」或是聽到對方說「我們目前不需要」、「你是來試探自己是否符合工作職缺的嗎？」甚至還有人問「觀光系畢業為什麼不走自己念的產業？」原PO則說，因為目前不考慮從事服務業，希望主要以行政、文書工作類型為主，沒想到面試後屢屢被打槍，讓他好奇，到底面試時該怎麼回答，想請問大家「有人也是這樣的嗎？」

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「可能主管看不出你對這個職缺的企圖心或是積極性吧」、「大部分企業都要即戰力啊」、「面試中要想辦法證明你能勝任這職缺」，也有人說「選對產業成功一半」。還有過來人指出，工作好不好找取決於個人科系及能力，如果你的目標只鎖定行政、文書，人資一聽就不想用了，因為行政、文書的競爭者很多，但工作又不算多，是一個比較沒有很強專業要求的工作，但如果其他人是財經、商業或行政等相關科系畢業的，就會比你有優勢。

此外，剛畢業的經驗值為零，尤其觀光系畢業，可能近期也沒有相關實習經驗，這點也很吃虧，過來人認為，綜合以上幾點，覺得原PO確實會很難找到工作，建議如果真的想往這方面走，可以先加強自己的專業能力，要想脫穎而出，就要讓主管看到你比其他人選更好的地方。

一天面試4人全被爽約 業者無奈嘆：心好累

(中時新聞網)