投訴村民指出，外地業者去年12月起，在鹽寮聚會所附近，插滿招攬生意的旗子，將營業項目海報、收費辦法貼在柱子，甚至臉書直接標記聚會所地址當作營業據點，公開攬客，痛批「聚會所不是讓外來人發財用，若要做生意也是部落優先」。（羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉鹽寮漁港長年受漂沙淤積影響，已在沿線新生出長約1公里、寬約100公尺的海岸沙灘地，近日有業者見其有利可圖，引進沙灘車供遊客騎乘、遊玩，並直接利用沙灘上方的鹽寮聚會所當作營業據點，公開攬客，引來居民不滿，認為外地業者佔地營業不尊重地方、嚴重影響公共權益，同時也質疑該處經營沙灘車的適切性及合法性。

花蓮縣府針對近年日漸增多的沙灘車遊憩，2019年公告「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，不過活動範圍只規範和平溪到花蓮西出海口這段海岸，這段海岸並未在這段範圍內，導致目前仍屬灰色地帶，暫無明確法源管理。

觀光處代理處長張志翔說，縣府針對獨木舟、沙灘車這類新興型態遊憩活動多採取開放、輔導態度，不過會要求業者遵守活動注意事項，如保險、商業登記、救難設施等，亦會要求禁止在溼地等保護區活動，遵守各土地主管機關相關規定。

投訴村民指出，外地業者去年12月起，在鹽寮聚會所附近，插滿招攬生意的旗子，將營業項目海報、收費辦法貼在柱子，甚至臉書直接標記聚會所地址當作營業據點，公開攬客，痛批「聚會所不是讓外來人發財用，若要做生意也是部落優先」，且向村長、頭目反映也石沉大海，質疑是否有插股、抽佣。

部落頭目施鑫旺說，當時有召開部落會議討論此事，但部落很多人都在外地，沒人來表示意見，想說促進地方觀光就先暫時借用，「絕對沒有收租跟收錢」。鹽寮村長簡福其則說，4個月來常有部落居民反映「聚會所被拿去做生意」，甚至謠言他插股、抽佣，他澄清，沙灘車與他完全無關。

對此，縣府原民處長陳建村說，各部落聚會所通常是縣府或中央補助興建，落成後由鄉鎮市公所自行管理或委由各部落管理使用，有些部落有訂定借用辦法，若外借給非部落公共事務使用時收取適當清潔費，有些部落則沒有管理辦法，多是口頭管理，對於鹽寮聚會所被當成私人沙灘車的營業據點，原民處會派員進一步了解部落是否有適切的做法，尊重部落決議。

花蓮縣壽豐鄉鹽寮漁港長年受漂沙淤積影響，已在沿線新生出長約1公里、寬約100公尺的海岸沙灘地，近日有業者引進沙灘車供遊客騎乘、遊玩。（羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉鹽寮漁港沿線新生海岸沙灘地，因目前屬灰色地帶，暫無明確法源管理，針對業者引進沙灘車供遊客騎乘、遊玩，花蓮縣府目前僅能依2019年公告「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，要求遵守活動注意事項。（羅亦晽攝）

(中時 )