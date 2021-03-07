北市警局某副分局長，年節放假期間，酒後與一名女子在辦公室過夜遭同仁檢舉，警局立即展開調查，調閱駐地監視器畫面，確定該名女子進出分局時間後，依不當交往予以記過並調離原單位主管職務。
該名二線四星警官，歷任待過市警局股長、副分局長職務，1年多前調升至該分局服務，負責督察業務，因行事風格嚴格而遭同仁檢舉桃色醜聞，警局本月5日調查完畢，並以另有任用為由，調整至警局所屬其他非外勤單位職務，並改為專員一職。
遭檢舉的警官在2月13日晚間，在轄區內餐廳用餐後，深夜與1位女子進入分局，直至隔天上午女子才離開，由於離開當天是大年初三，分局內勤人員並未上班，出入民眾格外顯眼，年節結束後消息隨即傳開，警政署、警察局亦接獲檢舉信，隨即展開調查。
分局表示，經監視器畫面發現檢舉屬實，副分局長已婚身分，與女子長時間獨處，已明顯違反警紀中不當交往，5日已經做出處分並已調離現職。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。