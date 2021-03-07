中國海關總署7日公布，中國2021年前兩個月以美元計價，出口年增60.6％，遠高於市場預期升40％，增速是自1995年1月以來最高。進口年增22.2％，也高於市場預期的16％。前兩個月，貿易順差為1,032.5億美元，同樣遠高於市場預測為順差590億美元。

香港信報報導，據中國海關數據顯示，2月以美元計價出口年增1.55倍，進口年增17.3％，貿易順差為378.7億美元，2020年同期為逆差619.4億美元。

以人民幣計價，前兩個月出口年增50.1％，進口年增14.5％，貿易順差為人民幣（下同）6,758.6億元，2020年同期為逆差433億元。2月出口年增1.4倍，進口年增10.3％，貿易順差2,472.8億元。

前兩個月，美國為中國第三大交易夥伴，中美貿易總值為7,163.7億元，年增69.6％，占外貿總值13.2％。其中，中國對美國出口5,253.9億元，年增75.1％。中國自美國進口1,909.8億元，年增56.1％。中國對美貿易順差3,344.1億元，年增88.2％。

中國與第二大交易夥伴歐盟貿易總值為7,790.4億元，年增39.8％，其中，中國對歐盟出口年增51.9％。中國自歐盟進口年增23.9％，中國對歐盟貿易順差1,821.4億元，增加1.41倍。

中國與第一大交易夥伴東協貿易總值為7,862億元，年增32.9％，占外貿總值的14.4％。其中，中國對東協出口年增43.2％，中國自東協進口年增21.8％，對東協貿易順差934.6億元，增加3.1倍。

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