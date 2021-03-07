國人因為新冠肺炎無法出國旅遊，在全球疫苗開打後，各國國境可望解封，交通部長林佳龍七日出席紀念「二七部隊」活動，釋出帛琉有意與我國進行旅遊泡泡的進度，他強調，只要疫情指揮中心確認，交通部所屬單位隨時可展開台灣與帛琉間的旅遊泡泡相關遊程。
林佳龍表示，台灣與帛琉間的旅遊泡泡，要有無菌的預備廊道，目前交通部觀光局與民航局，已派員至帛琉考察，於去年底著手準備，只要疫情指揮中心確認，交通部所屬單位隨時可展開台灣與帛琉間的旅遊泡泡相關遊程。
另，對於海端站事故調查，林佳龍表示，鐵道局正調查中，初步掌握資訊雙方都有疏失，鐵路局也做出初步檢討，初步發現雙方有違反標準作業程序，未落實執行之處，詳細的內容待鐵道局調查完畢後，會再向社會說明。
現場也有媒體詢問林佳龍對台中市捷運藍線市府提出的綜合規劃經費暴增的看法，林佳龍表示，對於台中市政府修改後的路線、增設的車站、地下化等都予以尊重，也會循行政程序進行審查，涉及預算分配地方政府的建議也會了解。
他也提到，藍線捷運先前通過可行性研究時的決議也需遵行，交通部會予以協助，讓捷運藍線的綜合規畫更具有可行性，來通過行政程序的審查。
＃交通部 ＃林佳龍 ＃二七部隊 ＃二二八 ＃帛琉 ＃旅遊泡泡
(中時 )
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