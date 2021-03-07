吳孟達今（7日）在紅磡世界殯儀館地下景行堂設靈。（星島日報提供）

周星馳送上花牌寫著「永遠懷念」悼吳孟達。（星島日報提供）

港星吳孟達（達叔）上月27日因肝癌病逝，享壽70歲，今（7日）在紅磡世界殯儀館地下景行堂設靈，採基督教形式進行安息禮拜，隔天舉行告別式並火化。靈堂以簡潔為主，橫匾寫上「主懷安息」，遺照上的達哥身寶穿藍色西裝，左手托著下巴，露出慈祥的笑容。吳孟達生前有3段婚姻，遺照前方也擺放了三現任侯珊燕與子女吳韋侖與吳楚瑜的心型花圈，以及首任妻子麥莉莉和2女凱欣、凱兒的花圈。

而外界最關心的莫過於周星馳（星爺）是否會出席送昔日好搭檔最後一程，港媒6日爆料星爺因尚在大陸補拍《美人魚2》，無法回港參加，不過他不僅送上花牌寫著「永遠懷念」，擺在靈堂顯眼的右側，星爺也在下午4點多親自現身悼念，和姐姐周文姬逗留9分鐘後便離開，被問到對於吳孟達過世的感受，他只有揮揮手未有回應，就搭上車離開。

蹤橫影視圈40多年的吳孟達，在圈內擁有多位好友，包括周潤發、劉德華、黎明、古天樂、吳君如、鄭裕玲、楊千嬅、鄭少秋、郭富城與經紀人小美、甄子丹夫婦、任達華夫婦、杜德偉夫婦等多位巨星皆有獻上花牌，向達叔致意。

另外，據香港知名娛樂記者、吳孟達生前好友朱皮在網路上透露，因為香港地價太高，寸土寸金的情況下已無墓地可買，吳孟達的骨灰可能葬於目前妻兒定居的大馬新山，也方便他們往後祭拜。田啟文也證實8日出殯後，吳孟達的骨灰將會運回馬來西亞安葬。

(中時 )