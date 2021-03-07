當有選擇障礙的人看到這菜單，到底該怎麼選擇？一名男網友在臉書上分享一家炒店的菜單，光是炒飯口味選項就高達2百多種讓他看傻眼，「老闆很會炒，什麼口味都有」，由於選項太多導致菜單看起來密密麻麻，讓他形容來這家餐廳看菜單，會有錯覺以為在看榜單。而照片曝光後吸引近6千人按讚朝聖。
男網友昨(6日)在臉書社團「路上觀察學院」上貼出多張照片分享，表示照片中的並不是榜單，而是一家炒飯店的菜單，讓男網友看完後驚呼連連，「老闆很會炒，什麼口味都有，看菜單跟看榜單一樣，有選擇困難的人不能來啊！」
從照片中可以看到，店家表示自己是蛋炒飯的專賣店，不過品項可說是五花八門，老闆主打各式的炒飯、炒麵、燴飯等等都有賣，其中光是炒飯的選項就有2百多種，整個菜單的選擇更是超過3百種，讓人看了眼花撩亂，若是不先想好要點什麼品項，恐怕要在菜單前站上好一陣子。
照片曝光後吸引大批網友回應，大多人都認為有選擇困難的民眾要當心，「有選擇困難的朋友請略過，不然會餓死在店門口」、「我可能要花2個小時點餐」、「選擇障礙的我：不吃了」、「還以為是補習班的升學榜單」，據了解，這家炒飯店位在光華商場附近，就有民眾打趣說道，「我在光華商場附近上班，我來看看一天吃一種口味要吃多久才能吃完」、「上次去，看菜單真的看半天」。
文章來源：路上觀察學院
(中時新聞網)
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