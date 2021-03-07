養豬萬頭糞水漏夜盜排東螺溪超標30倍，稽查人員還被狗咬傷。

東螺溪最殺風景就是常飄惡臭，讓人噁斃了，彰化縣環保局趕在木棉花季燃燒以前，漏夜出擊，查獲養豬上萬頭的大型畜牧場，利用月黑風高，繞流、跳過十數個合法汙水處理裝置，盜排濃臭濁黑的糞水入東螺溪，超標30倍，為了取締業者為省錢不顧公德，稽查人員還被豢養的犬隻咬傷。

彰化縣環保在228連假期間凌晨深夜，查獲溪湖鎮台糖觀光小火車軌道旁一大型畜牧場，繞過水汙染防治許可證合法登載的廢水處理流程，將未處理之畜牧廢水排放至地面水體，藉由私設專管，跳過十數個合法廢水處理單元，逕自排入後方處理單元，並由合法放流口排出，以合法掩護非法。

稽查過程中，部分處理設施設於田間、草叢或河岸邊，必需穿行其間方能一一採樣，稽查人員也因畜牧場內犬隻未妥善圈綁還被咬傷，幸好員稽查服裝著裝確實，只有輕微瘀傷，但看著、聞著滾滾惡臭難當汙濁黑糞水，漏夜奔流，內心無奈、氣憤極了。

業者就為了省處理費用，處心積慮，設置了廢水處理場不用，暗地裡埋設盜排專管繞道，讓人搖頭，「良心被狗咬走了嗎？」稽查人員將採樣放流水送實驗室檢測結果化學需氧量1萬9000毫克／公升，放流水標準為600毫克／公升，超過放流水標準限值倍數高達30倍之多。

彰化縣環保局長江培根表示，夜間汙染排放，更顯蓄意，犯行重大。東螺溪沿岸為彰化縣重要水岸景觀遊憩場域，沿岸畜牧場林立，彰化縣水體天然水源挹注量及自淨力不足，水質不易維護，持續不停召開法規說明會、和畜牧業者面對面溝通，呼籲依法操作廢水處理設施，不要為節省處理成本，髒汙環境，也呼籲民眾一起來檢舉。

養豬萬頭糞水漏夜盜排東螺溪超標30倍 ，稽查人員採樣。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

養豬萬頭糞水漏夜盜排東螺溪超標30倍 ，稽查人員採樣。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

養豬萬頭糞水漏夜盜排東螺溪超標30倍 ，稽查人員採樣。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

養豬萬頭糞水漏夜盜排東螺溪超標30倍 ，稽查人員採樣。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )