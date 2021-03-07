全台水庫告急，農田水利署協請大甲鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，7日上午8時由鎮瀾宮副董鄭銘坤、農水署台中管理處長陳榮福恭請5位司雨神尊登坐祈雨壇，其中掌管糧食和草藥的神農大帝有3尊，分別來自鎮瀾宮及農水署。

鎮瀾宮相隔58年再辦祈雨祭典，坐鎮祈雨神壇的神明陣容浩大，包括鎮瀾宮二媽媽祖、貞節媽與太子元帥、福德正神及神農大帝。其中神農大帝有3尊神像，高2尺2的是鎮瀾宮神尊，2尊8吋6來自農田水利署大甲及大安工作站。

鎮瀾宮的神農大帝手握稻穗，兩側有劍監、印監服伺。廟方表示，神農大帝就是古代帝王「炎帝」，他親嘗百草，製醫藥，以醫治人民的疾病，為醫藥之神。祂也發明農具，教人耕耘種植， 讓百姓免於饑餓、病苦。人民為農作物，祈求風調雨順，尊奉為五穀先帝。

「貞節媽」來頭也不小，鎮瀾宮表示，貞節媽林春娘生於清乾隆44年，幼時家貧送當童養媳，12歲丈夫意外身亡，林春娘雖未成婚，卻不再嫁並孝順婆婆而名揚鄉里。清同治元年台中四張犁戴萬生率眾作亂，部將3次圍攻大甲城，斷城水，林春娘出面3次祈雨皆靈而解危。林春娘86歲病歿，地方感念其貞節、孝順與為大甲解圍，建祠堂祭祀，成為大甲三神之一。

陳榮福說，去年梅雨季短，又沒颱風，國內各水庫非常吃緊，該處轄區總面積約2萬6300公頃，今年停灌1萬2000公頃。除實施稻作停灌休耕，也擴大推廣節水管路灌溉，並持續辦理水路更新改善，減少渠道出水損失，另建立停灌制度，加強灌溉管理，讓水資源發揮最大功用。

陳榮福進一步表示，因水情嚴重，地方耆老及農民希望農水署舉辦祈雨祭典。大甲媽有「雨水媽」之稱，曾多次舉辦祈雨應驗，於是商請鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，希望旱象得以紓解，也希望安定民心，並呼籲民眾節約用水。

(中時 )