新北市45歲王姓熟女，去年11月中在臉書遇到陌生男加好友，對方自稱姓李在香港控股公司上班，雙方加Line聊天，李每天貼心問候獻殷勤，讓王女以為遇上真命天子，李表示公司有內線，誘騙王女投資，王女匯款後就傳送「寶貝辛苦了」等暖心簡訊。王女先後匯款3次共計新台幣100多萬元，等到發現對方遲遲不肯匯回獲利金額，還不斷加碼要求支付各種稅金、保證金，才驚覺自己中了詐團的溫柔圈套。

刑事局預防科指出，此類「假交友」跨國詐騙集團經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡35歲至55歲的台灣熟女行騙。

警方說，詐團先假意交往博取信任後後，謊稱有內線投資機會穩賺不賠，誘使被害人匯款到歹徒提供的境外銀行帳戶，由於歹徒大多使用高帥型男照片吸引被害人目光，加上每天甜言蜜語噓寒問暖，渴望愛情呵護的單身熟女很容易就落入陷阱，等發現被騙後，金錢跟愛情同時付諸流水的打擊，往往讓被害人痛不欲生。

刑事局呼籲，網路假交友假投資詐騙多，民眾遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

(中時 )