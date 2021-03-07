行政院政務顧問鄭宏輝（右五）7日在「大新竹發展論壇」中發表「大新竹合作宣言」，希望透過跨域合作，推動大新竹的建設發展。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

「大新竹發展論壇」7日登場，此次特別邀請包括立委柯建銘、營建署署長吳欣修、高雄大學副校長曾梓峰等多人共同討論「區域合作工作坊」，行政院政務顧問鄭宏輝在會中並發表「大新竹合作宣言」，一起提供大新竹區域合作發展的專業意見。

今天的論壇是第2場系列工作坊，除了鄭宏輝、柯建銘、吳欣修、曾梓峰之外，另還有天開國際設計規畫顧問總經理王佑仁擔任引言人，與新竹縣政府交通旅遊處處長游志祥、國發會國土處組長徐旭成、台北市政府都市發展局副局長方定安共同討論。

鄭宏輝在會中發表「大新竹合作宣言」，包括3大主軸「中央與地方合作」、「新竹縣市政府合作」、「政府與民間合作」，希望透過跨域合作，以「跨區域、跨黨派、跨時代」為總體目標，合作推動大新竹的建設發展。

柯建銘指出，大新竹的事就是大家的事，也是國家的事，後疫情時代全球都需要台灣製造的晶片，新竹的戰略地位更顯凸出。

他說，行政院長蘇貞昌去年核定750億經費，南延五楊高架到苗栗頭份，並追加150億延伸台61線西濱公路香山到鳳鼻隧道路段，這就是要解決新竹在快速發展下產生的交通問題，城市基礎建設不會區分藍綠，只要是對這個城市有益的事情，都要合作推動。

為解決竹科的交通問題，鄭宏輝也主張新建跨頭前溪的「竹科高架橋」，可從竹北直達科學園區，並與營建署、新竹縣府商討可行方案，3方都贊同區域合作的交通方案。

鄭宏輝表示，大新竹地區是台灣GDP最有貢獻的區域之一，竹科每天有將近15萬人次就業人口，以及約6萬人次的中小學生通勤，不光是新竹市人口，更涵蓋新竹縣竹北、竹南與頭份地區，這都是大新竹共同生活圈的範圍。

鄭宏輝也承諾，未來民進黨在新竹市的延續執政，絕對不會分區域也不會分黨派，一定會全力打造兼具科技發展和人文價值的宜居城市。

(中時 )