陳嫌外套留有彈孔。（板橋警分局提供）

台北市西門町鬧區今（7）日中午發生歹徒開槍拒捕案件，新北市板橋警分局偵查隊查緝槍枝、毒品案，跟監46歲陳姓男子至萬華區西寧南路，王姓、陳姓2位小隊長上前正欲表明身分，陳嫌竟當面朝2人開1槍拒捕，所幸2人機警閃身避過，迅速將陳嫌壓制逮捕，王小隊長心有餘悸說「差點沒命回來！」

警方表示，陳嫌2004年曾因持有大批槍械、毒品，遭警方圍捕，竟持手榴彈與警方對峙7小時，所幸最後無人傷亡，但由此顯示陳嫌作風凶狠，隨時有拚命打算，故這次在緝捕陳嫌時已格外小心，沒想到仍遭遇頑強抵抗。

王小隊長表示，17年前那場抓補陳嫌的任務他也有參與，當年就深刻感受到生死一瞬間，沒想到這次再度與陳嫌遭遇，情況更為凶險，差點沒命回來！

王小隊長描述當時情況說，還好當時已有提防，他與陳嫌僅一步之距，見陳嫌突然抬起插在外套口袋的右手，於是他急忙右閃，就聽見「砰！」一聲，陳嫌竟從口袋裡開槍，子彈幾乎貼身從他左側劃過，當下不做二想，立刻和陳小隊長撲上前壓制。

板橋分局表示，偵查隊獲報陳嫌持有槍毒，7日上午先到台北市文山區陳嫌租屋處埋伏，隨後見陳嫌開車外出，於是一路尾隨至萬華區西寧南路，中午12時許，陳嫌訪友後欲返回座車，幹員見時機成熟上前拘捕，但遭到陳嫌開槍頑抗，所幸順利拘捕到案，當場起獲改造手槍枝1把、子彈20餘發及安非他命2包。

偵訊後，警方以殺人未遂、妨害公務、槍砲、毒品罪嫌將陳嫌移送偵辦。

(中時 )