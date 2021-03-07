大陸工信部前部長苗圩7日出席大陸全國政協會議第二次全體會議發言指出，在全球製造業四級梯隊格局中，大陸處於第三梯隊，實現製造強國目標至少還需30年。

香港信報報導，苗圩表示，近年大陸製造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，製造業占GDP的比重下降得過早、過快，拖累當期經濟增長，將帶來產業安全隱患，削弱經濟抗風險能力和國際競爭力。

苗圩指出，忽視傳統產業改造提升、用服務業代替製造業拉動經濟增長等觀點有一定市場，對製造業發展帶來嚴重困擾，要保持製造業比重基本穩定，加快製造強國建設步伐，保護大陸最完整的產業體系，提升產業鏈、供應鏈自主可控能力。另外，加快健全有利於製造業高品質發展的體制機制，推進創新鏈和產業鏈深度融合，加快建設人才隊伍。

苗圩又指，應該加快推動建立企業為主體的技術創新體系，並加快建設支撐製造業高品質發展的人才隊伍，重視引進人才，吸引更多國際頂尖人才和華人科學家。

(工商 )