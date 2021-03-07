宅神朱學恒。（資料照片）

朱學恒於3月5日在《POP搶先爆》專訪雲林農夫林佳新。（取自POP搶先爆Youtube直播）

台灣鳳梨日前遭到大陸宣布以查驗到介殼蟲為理由暫停進口。對此，宅神朱學恒認為，台灣的尊嚴應該是種出好的水果，受到大家的喜歡；如果說長得像鳳梨就好，嘲笑對方也收，除了台灣沒尊嚴，大家都沒尊嚴，這叫做丟人。

朱學恒於3月5日《POP搶先爆》直播節目中質疑，台灣鳳梨去年出口才占總產量的10％，出口到大陸占全部出口量的9成，為何嚇成這樣？一下子網友挺鳳梨，預定4萬公噸，那又何必出口到大陸？

受邀來賓林佳新點出關鍵，如果真如大內宣這麼有力的話，那麼香蕉在日本市占率，從過去的80％到90％，到現在連5％都沒有。林佳新表示，台灣鳳梨出口日本，日本課徵大約20％關稅，但大陸0關稅。

林佳新說明進出口實務，台灣鳳梨下午出貨，隔天就可以到大陸，符合鳳梨不耐保存的特色，且大陸正好喜歡大顆的鳳梨。比較之下，台灣鳳梨出口日本至少3到7天，日本喜歡切盤，金鑽鳳梨切盤之後容易出水，所以日本不喜歡，他們喜歡別的品種。

朱學恒認為，台灣的尊嚴應該是種出好的水果，受到大家的喜歡，如果說長得像鳳梨就好，嘲笑對方也收，是大家都沒尊嚴，這叫做丟人。

朱學恒也向親綠電視台喊話，敢不敢請他去？他們邀請的來賓代表所有鳳梨農？敢說以後台灣所有鳳梨都不要賣去大陸？敢說賣到大陸的鳳梨都是爛貨？

林佳新指出，事發當初就說，絕對不可上綱到政治問題，一定要說是介殼蟲，要坐下來談。結果現在綠營側翼一直說是政治問題，他怒斥，根本是摧毀鳳梨農。

(中時新聞網)