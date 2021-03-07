大陸女星秦嵐靠演戲起家，她在《還珠格格3》飾演江南名媛陳知畫、《又見一簾幽夢》飾演汪綠萍，讓秦嵐登上演藝事業巔峰的是，2018年在《延禧攻略》飾演溫雅端莊的富察皇后，而秦嵐不只是著名的演技派，她還是美魔女一枚，41歲秦嵐擁一張嫩臉和纖細身材，尤其是她近日辣曬下衣失蹤照，更是讓秦嵐纖細身材全都露。

秦嵐近日到渡假勝地三亞旅遊，不吝嗇分享生活日常的她，也在微博曬出一系列美照，照片中，秦嵐辣玩下衣失蹤，單穿寬鬆長版上衣的她，大方秀出一雙細長鳥仔腳，而當秦嵐一抬起雙手，衣服就跟著往上拉，她的絕對領域還因此被看光，畫面超養眼。

秦嵐辣玩下衣失蹤，一雙美腿全都露。（圖／取材自秦嵐微博）

同時，秦嵐接著也曬渡假照，41歲秦嵐狂噴少女心，把花朵放在秀髮上，身穿一字領上衣的秦嵐，香肩鎖骨和白嫩美肌全都露，酥胸也若隱若現，畫面超養眼，秦嵐美照獲得網一片狂讚：「大長腿真好看」、「是18歲的嵐嵐」、「姐 你也太美了吧」。

秦嵐把花朵插在秀髮上，而身穿一字領上衣的她，香肩和美肌全都露。（圖／取材自秦嵐微博）

身為大美女的秦嵐，曾被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，不過秦嵐卻因41歲仍小姑獨處，而屢被外界催婚，不過秦嵐過去也曾分享她的感情觀：「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，同時，她也認為，只有自己能決定自己的人生大事，秦嵐不急求感情、也不將就。

(中時新聞網)