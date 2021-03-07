台南市麻豆區一間佛堂每年都會不定期舉辦活動幫助弱勢，今年特別向農民採購7000斤鳳梨，並請來外燴公司烹煮鳳梨大餐，與社福團體合作，邀弱勢前來享用美味料理，也發送鳳梨給民眾，順便幫助農民。（莊曜聰攝）

台灣鳳梨進入產季，但外銷受阻，企業、民間為幫助農民，近來頻頻「買爆」、擴大內需，台南市麻豆區一間宮廟每年都會不定期舉辦活動幫助弱勢，7日舉辦公益活動，特別向屏東農民採購約7000台斤鳳梨，並請來外燴公司烹煮鳳梨大餐，並與地方社福團體合作，邀弱勢民眾及安養院長輩前來享用美味料理，也發送鳳梨給民眾，一舉兩得。

宮廟請來的大貨車載著滿滿一車鳳梨，就停在大路邊，工作人員熟練地處理鳳梨，從挑選、削皮、切塊到裝盒，不一會兒功夫就完成；這些都是前一天剛從田裡採收的新鮮鳳梨，連夜從屏東北上運送到台南麻豆。

宇宙玉母慈天佛佛堂人員指出，日前鳳梨外銷受阻事件發生後，奉祀的神尊就指示要幫助農民，恰好佛堂也要舉辦公益活動，討論後決定就以鳳梨為主題，因為現在是屏東鳳梨產季，就聯繫當地農民，花費約10萬元買下約7000台斤鳳梨，也把其中一部分委託外燴公司入菜，做成包括鳳梨炒飯、炒三鮮、糖醋排骨、鳳梨冰棒等料理，舉辦慈善餐會。

7日的餐會請來永靜教養院的小朋友，以及騰龍、宜仁養護中心的長輩同樂，品嚐免費的美味佳餚，每一位參與者都可以拿到一顆金鑽鳳梨，佛堂還特別邀請李芷儀、陳家珮、邱怡澍3位選美佳麗上台同樂，展現愛心並代言本土農產，活動氣氛相當熱烈。

佛堂花了10萬元向屏東農民採購7000斤鳳梨，發送給弱勢民眾。（莊曜聰攝）

佛堂7日舉辦公益慈善餐會，請來鄰近安養院長輩及教養院小朋友一起同樂。（莊曜聰攝）

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