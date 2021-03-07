110年學測上月底公布，幾家歡樂幾家愁，其中二林高中一名74級分的學霸竟然果斷放棄人人稱羨的醫學系，選擇最愛的歷史系，讓眾人跌破眼鏡。對此，就有網友不禁好奇「歷史系到底能幹嘛？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「歷史系到底能幹嘛？」為題，PO文指出，一間學校頂多幾個歷史老師，「除了說說古人編的故事給人家聽之外，到底能幹嘛？」直言，除了歷史老師這個選項之外，想不到其它出路，並開玩笑表示「現在還有天橋給你說書嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「考古、教書、寫書」、「說書人頻道～我覺得要有這種修養才算歷史系畢業的」、「不把大學當就業前哨站的話，歷史系會是很能啟發思考的科系」、「當導遊」、「當記者、出書當作家、上通告節目、主持政論節目」、「走政治當議員跟立委啊」；還有人打趣笑說「可以當黨主席、副總統」，因為前副總統吳敦義即是台大歷史系畢業。

另外也有不少內行人指出，歷史系能培養鑑往知來的能力，除了考古、編撰教科書，不少戲劇、電影劇本都需要歷史學家幫忙查證、鑑定，「寫小說、寫劇本啊」、「當編劇也很有前途」、「拍電影用的，我不說你不知道」。

(中時新聞網)