林務局東勢林區管理處與台灣山林復育協會，為推動大肚台地天然林復育工作，攜手合作7日於台中市烏日區知高圳步道旁，設置復育示範區，邀請上百位民眾一起種下當地原生樹種，營造豐富的棲地環境；期待樹苗持續茁壯長大，成為守護在地鄉土的寶貴資源。

植樹活動昨日由林務局副局長廖一光及立委張廖萬堅一同種下香楠。廖一光表示，本次植樹活動以公私協力、資源共享方式辦理，凝聚在地能量，促進公民參與及社會責任。香楠未來將扮演母樹的角色，果實成熟後透過自然飄散的種子，增加天然下種成林之可能，加速森林的演替。

林務局指出，今年植樹月主題「森存之道」，以適地適木方式種植，希望民眾在享受舒適都市生活的同時，能了解原生生物獨特的生存棲地，共同營造多樣性的棲地，延續生命的獨特樣貌，建構國土綠色生態保育網絡，讓生物們都適得其所。

立委張廖萬堅說，復育示範區內，除保留現地原有構樹、月橘及土密樹等多種樹種外，更新種植香楠、稜果榕、九芎及軟毛柿等31種在地原生樹種，約130餘株，面積0.21公頃，以復育大肚台地林相及增加生物多樣性為目標。

林務局未來將與地方NGO持續合作，盤點可供造林的林地，並以當地原生樹種為主，積極採種育苗，以適地適木為原則進行造林，營造更豐富多元的棲地環境；讓民眾在都市生活休閒的同時，也能兼顧環境生態，享有更美好的「森存之道」。

(中時 )