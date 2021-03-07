桃園家扶中心志工蘇美滿在孩子年幼時，過度關心，卻造成親子關係緊繃，後來上親職講座才懂得放手，母子關係因此好轉。後來她擔任家扶志工，也曾遇過不少類似個案，她常以自身經驗分享，排解不少問題，家扶中心7日表揚其為績優志工。

家扶志工團隊去年總服務時數達12570小時，7日在桃園舉辦家扶中心授證表揚暨感恩餐會，36名資深暨資優志工獲表揚。桃園市長鄭文燦出席，他說，孩子無法選擇出生在什麼家庭，上天也給予每個人不同考驗，但是透過家扶志工愛心陪伴，讓孩子順利成長，也回饋社會，建立良善循環。

其中蘇美滿因學過國畫，17年前曾義賣自己的彩繪衣物給家扶中心，後來認同家扶理念，決定投入家扶志工。她分享經驗，孩子就讀國中時，家裡太過關心，孩子反而不喜歡待在家裡，甚至趁爸媽睡著後溜出家門，讓她們常常半夜出門找小孩，當時一度感到挫折。後來上了親職課程，才懂得放手，親子關係也跟著好轉。

蘇美滿說，在家扶擔任志工時，有時接到民眾電話，提到親子關係緊繃，她總以自身經驗分享，協助民眾改善親子關係。她也常在家扶中心聽到有失學少年、少女需要被幫助時，就毫不猶豫捐錢協助，有次甚至二話不說，就掏出2萬幫助弱勢家庭。

另名志工古政芳也熱心參與家扶事務，去年疫情嚴峻，家扶中心照例舉辦園遊會，募集物資時相當困難。當時古考上公職，獲得補習班贈萬元獎勵，他馬上就把獎勵金捐贈給園遊會，希望在寒冬中為弱勢家庭帶來溫暖。他說，希望拋磚引玉，讓更多青年志工加入助人行列。

(中時 )