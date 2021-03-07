今年是中國大陸加入世貿組織20週年。「入世」是中國大陸融入世界、對外開放的標誌性事件。大陸外交部長王毅表示，其中包含四個重要啟示：必須堅持對外開放的基本國策、必須堅持互利共贏的合作理念、必須堅持經濟全球化的正確方向、必須堅持世貿組織的核心作用。

十三屆全國人大四次會議今天（7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

王毅表示，中國加入世界貿易組織是中國對外開放和世界經濟全球化進程中具有里程碑意義的大事。20年過去了，我們確實需要認真總結，我認為起碼有四個重要啟示。

王毅表示，第一，必須堅持對外開放的基本國策。入世20年，中國發展成為全球第二大經濟體、第一大貨物貿易國、第一大外資吸收國。迄今的發展成就，是在開放條件下取得的，今後的高質量發展，也應當在更加開放的條件下進行。

王毅表示，第二，必須堅持互利共贏的合作理念。20年來，中國對全球經濟增長的年均貢獻率接近30％。關稅總水平由15.3％大幅降至7.5％以下，遠低於入世承諾的10％，更低於其它主要新興經濟體。貨物進口額年均增長率超過兩位數，在華設立的外資企業超過100萬家。這些數字說明，中國入世，實現了與世界的共贏。

王毅表示，第三，必須堅持經濟全球化的正確方向。中國入世為經濟全球化注入了強勁動力，促進了全球產業鏈優化和資源最佳配置。面對全球化帶來的新問題新挑戰，我們不應退回到保護主義和孤立脫鈎，而應攜手推動這一進程朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

王毅表示，第四，必須堅持世貿組織的核心作用。世貿組織是國際貿易的基石，是全球增長的支柱。中方堅定遵守多邊貿易規則，支持世貿組織發揮應有作用，願與各方共同努力，不斷完善多邊貿易體系，不斷增強世貿組織的有效性和權威性。

(中時 )