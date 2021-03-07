高雄市警察局某分局偵查隊副隊長遭傳有不正常的男女關係，對此，市警局長黃明昭震怒。市警局表示，此案經督察室查證屬實，該名副隊長依規定核予記過一次，並免除副隊長主管職務，改調行政警務員職務。
這名吳姓副隊長在去年與同為警官的妻子奉子成婚，但吳姓副隊長卻在妻子懷孕期間，與前女友藕斷絲連。吳的妻子得知後幾乎崩潰，向長官投訴，揭發此事。
市警局說，刑大於2月18日受理投訴此案，這名副隊長在去年結婚，但他仍與另一交往女子持續往來，警方受理後依規定陳報，並深入調查。
(中時 )
高雄市警察局某分局偵查隊副隊長遭傳有不正常的男女關係，對此，市警局長黃明昭震怒。市警局表示，此案經督察室查證屬實，該名副隊長依規定核予記過一次，並免除副隊長主管職務，改調行政警務員職務。
這名吳姓副隊長在去年與同為警官的妻子奉子成婚，但吳姓副隊長卻在妻子懷孕期間，與前女友藕斷絲連。吳的妻子得知後幾乎崩潰，向長官投訴，揭發此事。
市警局說，刑大於2月18日受理投訴此案，這名副隊長在去年結婚，但他仍與另一交往女子持續往來，警方受理後依規定陳報，並深入調查。
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