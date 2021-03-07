大陸山東省40歲男子程運付平時靠賣拉麵養家，因堅持15年來不漲價，一碗麵只賣人民幣3元（約新台幣13元），近日突然在網路上爆紅，被封為「拉麵哥」。程運付爆紅後，大批民眾特地前往朝聖，不僅他的住家附近變成了小市集，當地政府還連夜修出6個停車場，讓他大喊吃不消，一度萌生收攤念頭。

綜合陸媒報導，2月24日，一個膚色黝黑、老實憨厚、名叫程運付的山東漢子，突然出現在無數網友的手機螢幕上；只見他一邊拉著麵，一邊憨厚地笑說自己的拉麵15年來只賣3元一碗，而且份量要足，因為貴了老百姓吃不起，麵少了又吃不飽，甚至爽朗表示「來了山東就是一家人」、「我把人情看得比錢重」。

經網路傳播後，無數網友被程運付的純樸和善良感動，以正能量之名將他送上熱搜，並親切地稱他為「拉麵哥」，但接下來發生的事可說是始料未及。人氣高漲後，拉麵哥連續霸占抖音熱搜榜10天以上，家門口也被各路直播網紅圍堵，甚至有人為了搶拍攝位置，在他家門口搭帳篷、飛無人機、甚至飛滑翔傘。

不僅如此，拉麵哥所在的費縣梁邱鎮馬蹄河村，為了接待絡繹不絕的遊客和直播主，連夜修起了6處新的停車場，並拓寬鄉間道路；此外，不少商家見機不可失，也藉著這波熱度到當地擺攤營業，現在除了程運付的麵攤，還有煎餅、油條、餛飩、羊肉湯等，已有超過100的攤位，連帶使亂象頻傳。

報導指出，程運付爆紅後，家人和村民的生活也受到影響，他也一度因為「太累了」，躲在家中不出門，直到近日才改變心境，指自己之前面對直播確實有些不習慣，現在轉念一想，認為特地前來直播的網紅也是一種生活方式，「大家也是從全國各地來支持我的，未來將繼續拉拉麵，希望一直紅下去。」

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(中時新聞網)