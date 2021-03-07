李姓前空姐附上照片，指控婆婆拿辣椒油潑她。（摘自臉書「爆料公社」）

台中45歲李女在臉書「爆料公社」發文表示，因自己年長丈夫7歲，婚後屢遭公婆刁難，日前婆婆失控咬傷她手臂，還拿辣椒油潑她，她拿起菜刀作勢喝斥，與婆婆拉扯間，竟被削掉右手無名指1片肉。李女公婆則反控媳婦持刀到家中吵架，割傷自己。豐原分局證實，李女公婆於2月24日報警控告李女家暴，並申請保護令。

李女在臉書發文表示，原為空姐，後因病辭去工作，改做網購，與丈夫在鳥社團認識，但公婆獲知她大丈夫7歲後，就對她不是很好，原本與公婆同住，後來她和丈夫搬出去住。

李女表示，2月24日她回公婆家拿東西，因口渴打開冰箱要拿飲料喝，婆婆竟然彎下身咬她手臂，隨後潑辣椒油。她拿起菜刀反抗，2人發生拉扯，削掉自己右手無名指1片肉，她趕緊就醫並驗傷。李女附上手上齒痕照片與驗傷單，強調「齒痕會說話，法院見！」

豐原分局表示，李女公公於2月24日向警方報案申請保護令，指稱李女疑有自殘現象，在馬路上剪髮，經強制送醫後，又跑回家砸東西，讓他們很害怕，後來李女婆婆再度申請保護令，目前警方正依程序協助請領中。

公婆得知李女上網外揚家醜，氣得反控「打人喊救人」，強調當時的刀子是李女「自己帶來、自己割傷」，衝突發生當時兒子都有用手機錄影，目前影像已全部交給警方，他們只想保護自己，拜託媳婦不要再來胡鬧。

李女婆婆也坦承咬人，她說，當時李女勒住她脖子，為了自保才咬對方手臂，甚至自己還被李女甩了10幾個耳光、扯頭髮、踹腳，身上至今仍有瘀青，李女還持刀亂劃他們的車子。

公公則表示，去年5月兒子與李女登記結婚後，就買房子搬到外面住，「根本沒有虐待媳婦」；並指控李女要求「撥錢給她」才願意撤告，更揚言「要用汽油燒房子，恐嚇我們！」希望外界不要隨之起舞。

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(中時 )