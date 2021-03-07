許多人外出旅遊不喜歡入住一般飯店，反而是選擇一些當地特色民宿，不過可要多加留意自身安全。日前國外有名男子透過全球知名旅宿平台Airbnb訂房，並於指定時間入住，沒想到在深夜時卻頻頻聽見吵雜人聲，隔日一早他在房間內四處查看，竟從角落處發現了一間「詭異密室」。

短影音平台TikTok用戶「Keezybadass」近日上傳一支影片，男子表示自己日前入住一間Airbnb房源，起初就有一些奇怪之處，當房東看到他第一眼時非常驚訝，因為對方以為自己是個女性；一直到深夜入睡後，男子不斷聽見吵雜的對談聲傳來，甚至還有種被人監視的感覺。

隔天一早起床後，男子開始在房間內四處查看，走到角落下方的通風口處時，他好奇的往裡頭望，沒想到竟然發現一間密室，大到足以容納下1個人躲在裡面也沒問題。影片上傳後立刻引發一陣騷動，不過用戶「Keezybadass」之後就沒有繼續更新，也不清楚該房源後續的處理狀況。

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(中時新聞網)