旱象衝擊產業用水，經濟部長王美花表示，科學園區或工業區可鑿井取水。引起各界熱議。對此，前外交官介文汲先是針對藻礁問題痛批王美花公然恐嚇人民，並直言挖井找水一事十分離譜，而看到水利署為解決用水問題而決定參與大甲鎮瀾宮的祈雨活動，介文汲更感嘆，這個蔡政府真會開玩笑，常讓我們有一覺回到民國前的感覺。

介文汲今(7日)在臉書上表示，從當今永續經濟及永續發展的觀點看，任何稍有知識的經濟部長，都不會在缺水缺電時，大言不慚地說出「挖水井」、「燒500萬噸煤」這種無腦的話。他還指出，現在電力供應，水供應都出了大問題，經濟部長當然要負責，作不好就該換人作。

針對王美花稱，如果藻礁公投過關，一定會遵守公投結果。但如此會有電力缺口，大潭電廠8、9號機組如全改用燃煤發電，得多用500萬噸，影響空污季降載配合，介文汲直批這是公然恐嚇人民，並質疑王美花，難到不知道毀藻礁、吸煤煙都是不對的，她的責任是找出更好的解決方案，而不是威脅人民在兩個壞蘋果中作選擇。

至於鑿井取水一事，介文汲則忍不住直呼離譜，如果這個部長對解決高科技工廠缺水問題的答案，是讓這些公司自己去挖井找水源，那麼我們要這個部長及經濟部有何用？介文汲回憶起過去台灣的經濟奇蹟，關鍵在於人才，如尹仲容、李國鼎、孫運璿、趙耀東等人，他們以超凡的眼光、無私的魄力使台灣從無到有，從貧至富，從落後到發達，但曾幾何時，我們的經濟部長竟淪落到要電沒電、要水沒水，只能靠恐嚇勿悠人民來面對質疑。

介文汲認為，如果一個政府的重要官員多不是經過嚴厲無私的甄拔程序所選出，那麼出現知識淺薄、能力欠缺、態度傲慢的人物就不足為奇了。同時，對於農田水利署與大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，介文汲則想到那位若非民意撻閥，差點跑去當鎮瀾宮祈雨儀式主祭的那位蔡政府農業部長，並指出，農業供水不足要用科學的方法解決，怎麼會去設壇祈雨呢？這個蔡政府真會開玩笑，常讓我們有一覺回到民國前的感覺。

從當今永續經濟及永續發展的觀點看，任何稍有知識的經濟部長，都不會在缺水缺電時，大言不慚地說出「挖水井」、「燒500萬噸煤」這種無腦的話。 我們的經濟部是一個包山包海的部；能源政策及供應，水資源政策及供給，都歸經濟部管。現在電力供應，水供應... 由介文汲發佈於 2021年3月6日 星期六

(中時新聞網)