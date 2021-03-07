基隆市區爆出砍人事件，李姓男子在KTV走廊巧遇前女友，拿著酒杯到她的包廂敬酒，引發女子現任施姓男友不滿，雙方爆發口角，李男找來友人助陣，其中林姓男子竟拔刀朝施男揮砍4刀，左胸慘遭穿刺，警方循線追查，逮補7名嫌犯，依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪，移送法辦。

據了解，李男2月28日凌晨和友人續攤到KTV歡唱，恰巧在走廊上遇到前女友，回到自己的包廂後，一時興起拿起酒杯到女子包廂，稱要向前女友敬酒，引發施男不滿，雙方你一言我一語，不斷隔空叫囂，李男意識自己獨自一人，氣勢不足，立即打電話找在樓上包廂友人前來助陣。

李男6名友人到場後，場面愈演愈烈，其中林男疑似喝醉酒，當時心裡氣不過，不忍自己友人被嗆聲，竟拔出尖刀，朝施男背部猛刺，最後一刀刺進其左胸，包廂內一陣混亂，直到施男臥倒在地、血流不止，雙方才停止紛爭，林男意識到自己犯下大錯，立即逃離現場。

施男友人立即打電話向119求救，消防員立即將施男送往醫院救治，院方發現，其左側胸壁穿刺傷、左上臂神經及肌肉受損，手術切除左上肺葉，並修補左上臂橈神經、二頭肌及三頭肌；警方也立即趕往現場將李男等6人帶回派出所偵辦，未料，其中還有現役軍人，林男自知法網難逃，同日下午也主動到案說明。

警方偵詢後，將林男依涉犯殺人未遂罪送辦，檢方訊後，向法院聲請羈押，法院裁定收押，其餘林男等6人則依涉犯聚眾鬥毆罪移送，據悉，皆已交保。家屬事後秀出診斷書，指出自己的孩子住院6天才出院，至今沒有人前來道歉，盼法官能予以重罰。

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(中時 )