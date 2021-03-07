日前網上瘋傳一張來自緬甸的和尚街拍照，照片主角雖穿著僧人服裝，但身高挺拔、五官俊俏，被封為「地表最帥和尚」，事後起底他其實是緬甸男模Paing Takhon，今年元旦實踐諾言真的落髮出家，掀起轟動，但近日Paing Takhon卻驚傳與家人失聯，加上緬甸軍民衝突激化，引發外界擔憂，怕曾經聲援示威民眾的Paing Takhon，遭官方抓走。

男模Paing Takhon身高近190公分、臉蛋俊俏又擁有八塊肌，去年被票選為全球百大最帥臉孔第10名，無論臉書還是IG都有破百萬人訂閱，人氣相當高，而他之前的照片，都是留著濃密頭髮並打扮得相當時髦，直到今年元旦，Paing Takhon公開發願要出家10天，接著真的實踐承諾，剃掉所有頭髮、穿上袈裟，即使如此仍是散發致命魅力，和尚look讓他全球爆紅，被公認是天菜和尚。

Paing Takhon參加遊行，力挺示威民眾。(翻攝自Paing Takhon IG)

而自緬甸軍方發動政變、軍警對示威者鎮壓越來越暴力的同時，Paing Takhon上個月透過社群發布了一張換上紅衣、併攏三指手勢的照片，透過自己公眾人物身分以及社群影響力，公開力挺示威民眾，之後的生活照也顯示他實際參與遊行，不料本月2日，他的姊姊竟發文公開表示聯絡不上弟弟，引發網友熱議，一度憂心Paing Takhon被軍警抓走拘留。

所幸姊姊的呼喚，在2天後得到了回音，Paing Takhon在IG限時動態報平安，也持續更新緬甸示威的當地最新情況，盼獲得各界關注重視，更在臉書發表一封公開信，表示不斷看比自己小的孩子、青年們被軍隊無情鎮壓，心痛不已，因此決定發聲，「在其它和平國家的孩子們享受自由時，我們國家的年輕人甚至連基本人權都沒有，更糟糕的是，任何一個人都可能為正義而死」，因此對世界各國領導者喊話，呼籲他們能對緬甸官方的暴行採取行動。

(中時新聞網)