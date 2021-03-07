台聚集團相繼通過去年財報及股利政策。其中，台達化(1309)挾ABS、PS豐收告捷，全年獲利19.19億元，年增3倍之多；對照股本34.42億元，EPS5.57元，勇奪集團冠軍。董事會通過配發現金2元、股票1元。

此外，華夏 (1305)受惠PVC供需緊俏拉抬，去年獲利倍增，達16.34億元，以股本55.34億元推算，EPS2.95元；規劃配發現金1.8元、股票0.5元。

亞聚(1308)在大陸太陽能EVA活絡需求烘托，去年獲利11.04億元，年增34％，以股本58.21億元推算，EPS1.89元。董事會決議配發現金1.2元、股票0.2元。

分析師指出，近期塑化行情在油價、歐美石化供給意外催化下，報價強勢飆漲，業績、利差收益水漲船高，台聚集團以台達化、華夏收益動能相對領先勝出。後市伴隨太陽能EVA、PVC、ABS供需條件相對持穩，需求又有綠能、政策基礎建設等及宅經濟支撐，營運可望持穩推進，更上層樓。

台達化ABS營收佔比約3成，PS約6~7成。受惠ABS、PS報價急拉，齊創新高，今年來漲幅20~23％，利差擴大；法人認為，第一季獲利有望延續去年第四季高檔水準，且上半年並無新增產能開出，營運有望維持強勁。

歐美PVC廠開工不順，PVC供給吃緊，報價創歷史新高；日本Taiyo 2月底起歲修2個月，自2020年底將出口量減半以建立庫存，加上大陸、印度進入需求旺季，上半年行情欲小不易。華夏營運動能活絡看俏。

此外，近期發泡級EVA拉貨強勁，EVA報價今年至今續揚13％，3月底至4月又將進入太陽能級EVA需求旺季，市場看好上半年EVA報價利差都可望維持較佳水準，亞聚營運展望樂觀。

(工商 )