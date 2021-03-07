天旱缺水，台南官田水雉生態教育園區內11座生態池，目前僅有未對外開放的核心區有蓄水，且水量不多，一期作停灌，嘉南大圳未放水，目前園區也只能靠抽取井水應急。（莊曜聰攝）

再過不久就是水雉繁殖期，但因缺水，菱角田種植面積可能受到影響，南市府農業局將研議因應方案，避免二期菱角作物停灌，也評估從埤塘引水維護水雉棲地。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

缺水旱象迄今無解，苦候甘霖的不只有水庫，台南官田水雉生態教育園區也一樣，因為嘉南大圳未放水，水源不足，園區內「接客」用的生態池只能放乾整地，將水集中到未對外開放的核心區，園區還募款30多萬整修水井，要讓衝擊降到最低，而園區促成、去年推出的「官田菱雉菱」友善菱角頗獲消費者好評，今年有新農友加入，打算增加生產規模，但很怕因為缺水亂了套。

每年4、5月一到，夏季到來，水雉就會進入繁殖期，在菱角田中生蛋，雖然時間還有1個月左右，但嚴峻的水情若持續下去，恐怕會對水雉生態造成影響；總面積超過15公頃的園區，光是水域就占8公頃左右，平時靠著嘉南大圳麻豆支線引水涵養水域，但一期作停灌，圳溝早早沒水，加上日曬，不少池子都見底。

水雉生態教育園區主任李文珍說，年初時提前因應，將開放區域的6個池子排空清理，把水集中到內側的5個生態池，維持菱角、芡實等水生植物正常生長，也趕緊雇工整修1座台糖的抗旱水井，日抽8小時補水，讓水雉能保有生存棲地、休養生息，目前勉強能維持，但後續若沒有老天爺下雨幫忙，還是讓人相當擔憂。

李文珍表示，菱角田與水雉的存續息息相關，近年來園區推動友善耕作，去年菱農林丙火種植的菱角以「官田菱雉菱」品牌在全聯通路上架，打出名號，但因人力只能栽種1公頃，今年有農友願意加入行列，預估生產面積會增加到2公頃，但很怕因為缺水打亂計畫；南市府農業局指出，為避免第二期菱角作物區停灌，近期將邀嘉南水利處及區公所研議因應方案，也評估由埤塘引水維護水雉生態。

(中時 )