大陸全國人大將就完善香港特區選舉制度作出決定，一些國家批評中方有關舉動有違「一國兩制」，損害香港民主發展，大陸外交部長王毅今天表示，這是憲法賦予全國人大的權力和責任，「完全合憲合法，正當合理」。

大陸十三屆全國人大四次會議今天下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

被問到大陸全國人大將就完善香港特區選舉制度作出決定，引發國際質疑時，王毅表示，他要先強調的是，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。

他說，放眼世界，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理，在香港也一樣，香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分，「如果不愛國，談何愛港，愛港和愛國是完全一致的。」

王毅反批「香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言」，他稱，回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。

他說，香港由亂變治，完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利和外國投資者的合法利益提供更堅實的保障，有決心繼續堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。

(旺報 )