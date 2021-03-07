日本311大地震即將10周年，雖然日本當地的復興計畫一直不斷進行中，但還是有不少人沉浸在悲痛的回憶中。在日本東北岩手縣大槌町內，就有一個非常特殊的「風之電話亭」，讓生還者可以在這個電話亭中，傾訴自己對過世親友的思念。

根據《路透社》報導指出，這座位於岩手縣大槌町內的「風之電話亭」，其實是設立於311大地震的前夕，當地的園藝師為了紀念罹癌過世的堂兄，便打造了這座電話亭，放上沒有接線的電話，讓在世的人可以透過電話，傾訴自己對過世親友的思念，最後靠著風帶走思念者的悲傷，因此有著「風之電話亭」的稱謂。

但是在311大地震之後，這座電話亭開始出現許多訪客，不少人都是因為海嘯的關係失去了親友，67 歲的佐佐木（Kazuyoshi Sasaki）進入電話亭中，不斷的傾訴著自己對失蹤老伴的思念，76歲的大川（Sachiko Okawa）拿著話筒，希望過世的老伴能夠繼續守護著家庭，而大川的孫子也會透過電話，對早已過世的爺爺說述自己的近況。

近期由於新冠肺炎在全球肆虐的關係，不少人不幸因病逝世，而當初創作出「風之電話亭」的園藝師，也接獲來自國外的請求，希望能用相同概念，在世界各地設立這樣的電話亭，目前已知在美國北卡羅來納州馬歇爾市也有「風之電話亭」，甚至有自己的粉絲專頁，而介紹中也強調「風之電話亭」的總部是在日本。

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(中時新聞網)