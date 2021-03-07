50歲張庭和老公林瑞陽是演藝圈模範夫妻，婚後育有一對寶貝兒女，她也常在社群網站分享一家四口幸福和樂影片，保養得宜的她，日前因為用手護肚走路，讓質疑懷孕了，近日，她在直播平台也特地闢謠，並曝光真實身材狀態。

張庭之前被拍到捧肚走路，就被質疑懷上三胎，她近日也特地在直播時闢謠懷孕傳聞，還笑稱「一不小心又給自己挖坑了」，只見穿著白色上衣搭黑色緊身褲的她，不管是皮膚狀態和身材，完全看不出50歲。

張庭闢謠懷孕傳聞。(圖／翻攝自微博)

她也摸肚表示「人家說我懷孕了，我就在想你們是哪第三只眼看到我懷孕了嗎？」並摸著平坦小腹表示肚子平，正面打破懷孕傳聞。其實，張庭過去就因高齡難懷孕，她也透露，3年內做了9次試管才懷上大女兒Angela。

而她也講述求子辛酸過程，不僅過程中打了超過1000針，而且懷孕時又因為胎位不正需要臥床，相當辛苦，不過之後她也順利生下兒子，湊了一個好字，一家四口幸福和樂。

張庭與老公林瑞陽淡出演藝圈後，就將事業版圖轉往大陸，經營微商有成，身價更超過千億，張庭還曾脫口自爆「家裡都是錢」，去年更砸下73億買下位於上海黃浦江邊的整棟大樓，還允諾送閨密陶虹一層樓當辦公室使用，財力相當驚人。

(中時新聞網)