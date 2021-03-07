社群平台推特的共同創辦人杜錫，最近把他在2006年所發表的歷史上第一則推特拿出來拍賣，目前喊價已經飆破250萬美元（約台幣7044億元）！

杜錫的史上第一篇推文，發自2006年。(摘自網路)

杜錫5日宣布拍賣推文，競標瞬間暴增到8萬美元，並在6日衝破2百萬美元大關。

這場搶購推文大戰，源起於近年流行的「非同質化代幣」（NFT）數位風潮，它透過運用區塊鏈技術（blockchain technology）而打造，意指根據ERC721標準所發出的代幣，特色為不可分割、無可替代、獨一無二。

杜錫的推文透過Valuables By Cent網站拍賣，該網站營運項目之一，就是以NFT形式拍賣推文。該公司指出，出售貼文，就猶如擁有珍貴的棒球球員卡，都是獨一無二。

2006年3月21日，杜錫在這篇史上第一推中寫道，「剛設定好我的推特。」（just setting up my twttr.）拍賣得標者，將可領到一份聲明擁有此篇推特的電子數位證書、杜錫的數位簽名，以及這篇推文內容和時間等元資料（metadata，意指描述資料的資料）。

即使這篇推文被買走，但它還是會留在杜錫的推特網頁上。

富裕人士收集推特、影音和數位藝術的市場，因疫情而變得格外熱門。美國數位藝術家Beeple一段10秒的影片，上周賣到660萬美元，刷新NFT新高，再度炒紅這股新趨勢。

(中時 )