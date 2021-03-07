中國與印度因為邊界衝突關係緊張，經多輪談判後，當前雙方正在組織脫離接觸。中國大陸外交部長王毅表示，事實再次證明，單方面製造對抗解決不了問題，重回和平談判才是正道，中方堅持透過對話協商解決邊界爭議的立場是明確的。

大陸十三屆全國人大四次會議今天下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

印度媒體問，中印軍方在班公湖脫離接觸後，在邊界問題以及邊界問題對改善雙邊關係的重要性方面兩國有不同觀點，將如何影響未來的中印關係？

王毅說，兩國國情相近也決定了雙方在許多重大問題上有著相同或類似的立場。因此，中印是朋友和夥伴，而不是威脅和對手，雙方應相互成就而不是相互消耗，加強合作而不是彼此防範。

王毅又說，邊界爭議是歷史遺留問題，不是中印關係的全部，應當妥善管控，同時透過做大做強合作，為解決邊界問題創造有利條件。

王毅表示，去年邊境地區發生的衝突是非曲直十分清楚，利害得失一目瞭然，事實再次證明，單方面製造對抗解決不了問題，重回和平談判才是正道。

他說，中方堅持透過對話協商解決邊界爭議的立場是明確的，維護自身主權權益的意志也是堅定的，雙方應鞏固已有共識，加強對話溝通，完善管控機制，共同維護好邊境地區的和平安寧。

他指出，新的一年裡，希望印方與中方相向而行，切實把「互不構成威脅、互為發展機遇」的兩國領導人共識落到實處，為27億中印人民帶來更多福祉。

(旺報 )