台中市新文化協會舉辦紀念「二七部隊」活動，交通部長林佳龍、「促進轉型正義委員會」主委楊翠、立法委員林昶佐也一同出席紀念，並為當時的「部隊長」鍾逸人先生100足歲慶生。（馮惠宜攝）

1947年二二八事件中，台中青年成立民軍「二七部隊」，為紀念這段歷史，台中市新文化協會7日在台中市東區二七部隊紀念碑舉辦「吃飯糰，懷念二七部隊」活動，會中也邀請當年的部隊長鍾逸人一起出席，並為他做百歲生日。

二二八事件今年屆滿74年，當年台中青年接收武器成立民軍「二七部隊」，交通部長林佳龍任台中市長時，特別與台中市新文化協會合作，不僅興建紀念碑，舉行學術研討會，也拍攝「武裝台中-二七部隊」紀錄片。

新文化協會七日也特別舉辦「吃飯糰，懷念二七部隊」活動，吸引上百位民眾參與，除交通部長林佳龍外，「促進轉型正義委員會」主委楊翠、立法委員林昶佐也都專程與會；現場主角更是昔日二七部隊部隊長鍾逸人，已經百歲的他專程由彰化北上。

鍾逸人感謝林佳龍任市長時立碑紀念先列，讓二七部隊歷史得以被後世記住；林佳龍也尊稱鍾逸人先生「永遠的隊長」，他並特別為鍾逸人切蛋糕慶生。

而由於當年中女中學生包飯糰支援二七部隊，在活動中，特別安排身穿女中綠色制服活動人員的分送與會者飯糰，會中也發表二七部隊漫畫，並進行現場摸彩，送出漫畫等紀念品。

(中時 )