中信兄弟「大師兄」林智勝去年10月底腳踝動手術，經過這段時間的復健，目前已經展開訓練，身體滿健康的，至於何時能夠重返賽場？他說：「基本上防護員是設定4月底可以比賽，如果狀況好、有比較穩定的話可能就會提前。」

林智勝去年下半季比賽中跑壘時左腳「翻船」，導致韌帶斷裂，於10月底動刀，球季也提前報銷。今天他出席中職新球季宣告儀式時談到自己的近況，他說：「滿健康的，現在已經慢慢開始在跑步。」

林智勝透露，目前已經隨隊進行訓練，「但是是做我自己的課表，預計下周開始要跟著球隊進行打擊訓練，與球隊的綜合訓練可能要等到3月底、4月初，醫生、防護員都有在評估，要讓我以最好狀態回到球隊。」

去年2度受到傷勢攪局，導致尋求300轟的里程碑必須等到今年再挑戰，對於大家最關心何時能回到賽場，林智勝坦言這部分較難拿捏，「因為還沒有經過與球隊正式的訓練，你不知道訓練完的狀態是不是自己能控制，基本上防護員是設定4月底可以比賽，如果狀況好的話可能就會提前。」

(中時 )