大陸全國政協委員、蘋概股藍思科技董事長周群飛近日表示，以「智造」迎接5G時代，可以預期智慧手機外觀防護新材料、智慧穿戴與平板、筆電，汽車電子，智慧醫療等領域將迎來風口。

周群飛在接受中國證券報採訪時表示，智慧手機迎來5G換機週期，整機廠商有望加速技術迭代和產品升級，將為市場帶來新的增量空間，智慧手機外觀防護新材料需求旺盛。智慧穿戴與平板、筆電也將迎來發展良機。

其中，線上教育、雲辦公、智慧家居、線上娛樂等新型業態發展迅速，平板、筆電等市場再次迎來發展良機。此外，加碼布局汽車電子。目前，藍思科技已與眾多廠商建立長期、穩定的戰略合作關係。

周群飛表示，5G時代也要探索智慧醫療新賽道，智慧醫療龐大的市場空間將開啟。在終端方面，智慧醫療發展主要體現在無線智慧診療設備、可穿戴式智慧監測設備方面。而藍思科技在智慧醫療領域已達到初步布局，產品涉及血壓計、血氧儀、呼吸機等智慧醫療設備。

(工商 )