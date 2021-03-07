近日網路上瘋傳一張疑似靈異照片，乍看是一間正常的舞蹈教室，不過鏡牆上方疑似有一團黑影，仔細一看彷彿一個小男孩蹲坐在牆上，由於畫面極不尋常，照片曝光讓眾人嚇傻，驚喊：「那是什麼？」

一名男子昨天在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片發文寫道「剛收到一張照片，左上角那是什麼？？？我們公司很多人說那是小朋友？？？」從照片中可見，教室中有一對男女正在練舞，不過畫面左上角陰暗處，有一個看起來像小男孩的人影蹲坐在鏡子上方。

網友PO出疑似小男孩蹲坐在牆上的照片。(圖/截自臉書 路上觀察學院)

由於小男孩蹲坐的位置非常詭異，照片曝光後讓眾人看了不寒而慄，瞬間吸引2千多人按讚，網友紛紛留言「爸爸我好冷」、「X好恐怖」、「害我以為來到靈異公社」、「嚇死」、「怕爆」、「靈異觀察學院」、「XXX半夜看到這個」、「真的很像小朋友蹲在那裡」。

有不少網友神解，應該是有人在高處擺了一個半身雕像，並從網路上搜出圖片佐證，遠看真的很像一個蹲坐的藍衣小男孩。也有人把焦點放在鏡子的效果上，發現鏡子裡的人都比實際上要瘦，笑回「鏡子顯瘦效果真好」。

有網友從網路上搜出模擬歌手半身雕像的圖片，遠看與照片中的小男孩頗為神似。(圖/截自臉書 路上觀察學院)

還有網友歪樓「哪裡有小孩？老司機都在看屁股」、「沒什麼，只是一個索命童子而已」、「不要放大看！它會轉頭看你！」、「不要擔心，他是角落生物」、「等投胎的瞬間」；也有網友說是《哈利波特》中的「家事小精靈多比」，笑翻一堆人。

(中時新聞網)