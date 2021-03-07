獨／民進黨把鳳梨扯政治？ 謝龍介痛罵：有夠白目【政新鮮】

有「台南關廟鳳梨王子」之稱的楊宇帆日前在政論節目上誇口稱，台灣鳳梨要出口大陸，只要看起來像鳳梨就好，就算把菜頭用成像鳳梨外觀可能也會要，引起輿論譁然，而他今日也在臉書上發文道歉。對此，台南市議員謝龍介忍不住直言，「代誌大條了」，並指如果這樣以後誰還敢跟台灣買東西？他更認為，楊宇帆應該要很慎重的道歉。

《中天新聞》報導，謝龍介十分激動的表示，如果蘿蔔能夠變鳳梨，這件事講難聽一點，「代誌大條了」。他指出，年輕人逞口舌之快不要緊，但是要三思而後行，不要頭殼裝屎，「想一下啦」，台灣人有這麼惡劣嗎？這些農民有這麼惡劣嗎？用蘿蔔當成鳳梨賣別人，看起來像鳳梨就能賣人，是把全世界都當盤子？把大陸人都當盤子？那這樣以後全世界還有誰敢跟台灣人買東西？並呼籲楊宇帆應該要很慎重的道歉。

謝龍介透露，這兩天他聽到大陸那邊以前跟我們買鳳梨的，大家都在抱怨，到時就不是只有鳳梨的問題而已，台灣的鞋子、衣服和機械可能也賣不過去，難道到時候政府也要出來叫大家每人買三雙鞋、三件衣服？

謝龍介更批評有些人吃飽太閒亂講話，這接著下去就真的代誌大條了，而他昨天看到新聞之後，當下的想法就是「慘了」，並認為楊宇帆應該要很嚴肅的道歉，但謝龍介話鋒一轉，指那些給楊宇帆捧場的媒體，他道歉了卻不報導，那這樣誰知道他道歉？而他雖然道歉，但錯誤已經造成，之後就看過程如何，不要這樣。

蘿蔔=鳳梨?鳳梨王子失言 龍介仙:代誌大條了

(中時新聞網)