新北市一名林姓男子與吳姓女子婚後育有一對兒女，不料妻子抵擋不了彩券行熟客追求，竟然瞞著他出軌，讓他心碎大罵「我們10幾年比不過8個月。」吳女自知紙包不住火，隨即坦承外遇，並道歉「我無話可說，就當我不要臉吧！」高等法院審理後，判處陳姓小王須連帶賠償萬元；全案確定。

判決書指出，人夫主張，妻子平時經營彩券行，陳男明知她為有配偶之人，卻仍從2019年5月起，利用手機通訊軟體傳送曖昧訊息，甚至拍攝示愛影片，並贈與金錢、金飾給妻子，2人還一起前往新北市海邊出遊，相關行為均已侵害自身配偶權，造成他身心嚴重受創，因此根據《民法》向陳男求償100萬元。

針對人夫指控，陳男辯稱，他與吳女均知悉各自為有配偶之人，雙方並未逾越一般男女交往之分際，僅止於朋友關係正常互動，或有聊天談心、抒發之情，但無任何肢體接觸或發生親密關係，參酌現今社會風氣非封閉保守，2人單純以言詞往來，並未侵害原告之配偶權。新北地院審理後，判決陳男敗訴，須賠償10萬元。

全案上訴二審，高等法院勘驗雙方對話紀錄，發現陳男曾傳訊「妳總是佔據了我的心神，妳總帶給我無限的思憶和追念、疼愛，這份愛或許在往後都不能再次遇上」；女方則回，「我想我再也遇不到像你這樣個人…這麼疼我愛我」，被丈夫質問時也自承「我無話可說，就當我不要臉吧！」認定2人確有不當男女關係，維持一審判決確定。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)