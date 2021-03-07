來自日本福岡的人氣法式吐司專賣店IVORISH，除了跨海到MITSUI OUTLET PARK台中港開設第一間海外分店，去年3月曾經在信義威秀開設期間限定店，造成排隊搶吃人潮，讓不少沒吃到的北部人飲恨。這次，終於再度來到台北進駐新光三越A11店B2，不但駐點時間拉長(即日起到9月30日)，還帶來兩款非常厲害的聯名餐點，值得衝一波。

破天荒地首創甜點與日本料理店聯名，「奶油菠菜燻鮭魚法式吐司」是日本富山日本料理名店—粋鮨特別製作煙燻鮭魚，搭配福岡本店研發的奶油菠菜醬汁，鮮美又濃郁鹹香的口感，結合鬆軟的法式吐司，再搭配爽脆的風乾番茄、生菜凱薩沙拉，還點綴風味清香的時羅，愈吃愈有滋味。

鮮魚巧達濃湯。（圖／艾斯提供）

更令styletc記者驚豔的，是那碗只要點用鹹食口味的法式吐司即贈送的「鮮魚巧達濃湯」(只送不賣)，使用20公斤的鮭魚骨熬煮，滿口都是濃縮大海鮮味的鮮魚香氣，而且鮭魚塊還經過炙燒，多了一絲煙燻香氣，讓整體口感濃郁卻不膩口，美味得喝過就回不去了。

半生熟烏龍珍珠奶茶法式吐司。（圖／艾斯提供）

在甜口味部分，擺盤討喜的「半生熟烏龍珍珠奶茶法式吐司」，是與茶生活品牌—七三茶堂合作，使用以特別焙茶方式產生出半生熟的烏龍，熬煮出半生熟烏龍珍珠及濃郁半生熟烏龍卡士達醬，再放上半生熟烏龍奶茶冰磚，待冰磚融化在吐司上，變成珍珠奶茶口味的法式吐司，清香優雅的滋味，令人驚喜不已。

庫克太太三明治(左)、綜合莓果法式吐司。（圖／IVORISH提供）

當然，福岡本店的經典口味也很值得推薦。「庫克太太三明治」將奶油白醬和起司淋在熱騰騰的法國吐司上，放上厚切培根、馬鈴薯泥跟太陽蛋，豐富又滿足，是不敗的黃金組合。正妹則最愛這道「綜合莓果法式吐司」，結合了奶油起司、草莓果醬、藍莓果醬做成夾餡的法國吐司，豪邁的鋪上滿滿的各式水果(草莓、藍莓、覆盆莓、香蕉、柳橙)在法國吐司上，最後淋上藍莓果醬，酸甜馥郁，給予味蕾最繽紛的享受。

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(中時新聞網)