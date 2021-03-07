緬甸軍方接管政權宣布國家進入緊急狀態已經一個多月，對於緬甸局勢，中國大陸外交部長王毅今天表示盼緬甸各方保持冷靜克制，中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」從中斡旋調停，尋求共識。

大陸十三屆全國人大四次會議今天下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

中方曾表示，緬甸當前局勢是緬甸內政。王毅今天再被問道，中方立場是否有所改變？另外中方曾表示，願意與東盟國家一起為緩和緬甸緊張局勢發揮建設性作用，中方下一步將就此問題採取哪些措施？

王毅答覆，對於緬甸局勢，願提出中方三點主張。

他說，第一，和平穩定是國家發展的前提，希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持透過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程，當務之急是防止發生新的流血衝突，儘快實現局勢緩和降溫。

王毅說，第二，緬甸是東盟大家庭成員，中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」從中斡旋調停，尋求共識。中方也願在尊重緬甸主權和人民意願基礎上，同各方接觸溝通，為緩和緊張局勢發揮建設性作用。

第三，王毅稱，緬甸與中國是山水相連的「胞波」兄弟，中方同緬甸各黨各派，包括民盟，都有著長期友好交往，對華友好也始終是緬甸各界的共識，不管緬甸局勢怎麼變化，中國推動中緬關係的決心不會動搖，中國促進中緬友好合作的方向也不會改變。

(旺報 )