雲林縣政府放飛各式風箏，有如空中布袋戲，為全中運在雲林暖身。（張朝欣攝）

110年全中運」將於4月17日至22日在雲林縣登場，雲林縣政府7日在斗南田徑場舉辦「風動雲林，箏霸110全中運」活動，由縣長張麗善與來賓共同放飛全中運吉祥物風箏「雲凌王子」與「蘭心公主」，配合各種造型風箏，有如空中布袋戲，宣告全中運正式在雲林起跑。

張麗善表示，「110年全國中等學校運動會」4月17日即將在雲林開跑，雲林縣睽違34年再次舉辦全中運，縣府團隊以隆重的心情進行籌備，7日邀雲林縣風箏委員會與台灣風箏達人謝明章等人，將全中運的吉祥物「雲凌王子」與「蘭心公主」造型風箏放飛雲林天空，為110全中運在雲林揭開序幕。

張麗善指出，風箏是一項老少咸宜的大眾化休閒活動，具有很高的觀賞性、娛樂性與互動性，加上雲林的風箏工藝享譽國內外，縣府團隊因此以「風動雲林，箏霸110全中運」為主題，將全中運吉祥物及田徑、網球等賽事主題，以及雲林農特產西瓜、番薯等，都變身成可愛吸睛的風箏，讓雲林天空繽紛多彩。

張麗善說，雲林擁有好山好水，農業產值全國第1，縣府除利用舉辦全中運的機會，把優質的雲林良品介紹給大家，同時還規畫多條觀光路線，讓大家看見雲林之美，此外，雲林縣是布袋戲的故鄉，縣府特別製作布袋戲偶造型的獎盃，讓選手留下難忘的回憶。

今年因為新冠肺炎疫情導致許多全國性賽事停辦，雲林縣政府將在全運會開幕前1天舉辦音樂比賽，讓各校學生有個平台展現才藝，開幕當天將安排大會舞，晚間還有選手之夜，歡迎全台各地民眾到現場觀賞同樂。

(中時 )