美國計劃將中程導彈部署到日本，將構成嚴重威脅

美國國防部最近向國會提出國防預算時聲稱，美軍將沿著第一島鏈打造對抗中國的導彈網路，做為印太戰略核心的「太平洋威懾倡議」的主體。但是日媒分析認為，大陸對沖繩、台灣、菲律賓等第一島鏈最大的威脅是陸基中程彈道導彈，而美國既已退出《中導條約》，雖然部署中程導彈勢必激怒中國，但日本仍應加速美國就亞太地區部署中程導彈進行商討。

據《日經亞洲》(Nikkei Asia)報導，海軍上將戴維森（Phil Davidson）最近向國會提出的太平洋威懾倡議並爭取相關預算，內容包括加強對中威懾能力，沿第一、第二島鏈部署軍隊、設置導彈防禦網，加強對盟友與夥伴的關係等等，預計在未來6年內在印太地區投入至少274億美元。該倡議認為，美國未來面臨的最大危險仍然是傳統威懾的侵蝕，如果沒有有效和令人信服的常規威懾能力，中國就有膽量在該地區和全球採取行動。

報導認為，美國將沿著包括台灣在內的第一島鏈構建導彈網路，在第二島鏈的關島設置陸基神盾系統，建立一體化防空導彈防禦能力，並部署能維持長時間戰鬥行動的分散型部隊。而根據日本《防衛白皮書》顯示，目前美國在印太地區駐紮約13.2萬的兵力，要在第一島鏈建構精確打擊網路，意味著美軍陸基炮兵部隊將擴大對常規導彈的使用。

但是，報導認為，長期以來美國應對中國的策略一直以海軍和空軍為基礎，但中國擁有強大的陸基中程導彈，美國卻一枚也沒有。此一差距主要源於過去《中導條約》限制研發射程在500公里到5500公里之間的陸基導彈。而美國既已於2019年5月退出該條約，就應該與日本加速探討在亞太地區部署中程導彈的構想。

不久前傳出美國可能與日本展開部署中程導彈的消息，北京對此反應激烈，大陸國防部發言人吳謙曾對此表示，堅決反對美國在亞太地區部署中程導彈，若美方執意部署，就是在中國「家門口」挑釁，中方絕不坐視，將採取一切必要措施堅決反制。

報導也承認，在日本領土上部署美國中程導彈將困難重重，可能影響美軍和日本自衛隊的角色分工。而且在日本部署美國導彈肯定會激怒中國，讓中日之間的外交複雜化，此外還會遭到導彈基地周圍日本居民的反對。

(中時新聞網)