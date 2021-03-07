洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)宣布，美國陸軍的「導向式多管火箭系統」(Guided Multiple Launch Rocket System ,GMLRS)新型增程版，於新墨西哥州的白沙飛彈試驗場(White Sands Missile Range)成功進行了80公里的測試。

防衛新聞(Defense News)報導，洛馬公司是GMLRS彈藥的製造商，他們與美國陸軍合作，將原本42公里的MLRS火箭彈，擴大射程1倍。並且，新一代的火箭彈還具備導向能力，因此改名GMLRS。

洛馬公司表示，增程型GMLRS的首次飛行測試在2020年11月進行，但是發射後遇到異常，並不算成功。該公司隨後進行徹底的調查，原因出在「散熱片的技術問題」。

在經過3個月的改良，3月4日的試射就成功解決了原本的問題，達到了80公里的測試目標。

洛馬公司飛彈和火力控制系統的副總裁加利亞·坎貝爾（Gaylia Campbell）說：「GMLRS大大擴展火箭系統的射程，提供了更長距離的彈藥選擇，並且有更好的準確性。」

不過，GMLRS的研發工作還未結束，該計畫的最終目標是射程達到150公里。洛馬公司證實，今年第二季度會進行下一階段的試驗。

該公司已經生產了超過5萬枚GMLRS火箭彈，並且已簽約其他9000枚，提供給美國陸軍與國際客戶。

(中時新聞網)