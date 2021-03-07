「38婦女節」到來，近年女性不僅是新消費浪潮的推動者，也是「她經濟」創造者。據天貓最近發佈「她力量」報告顯示，世界500強企業中女老闆占比不到1成，而在天貓新品牌中，女性創業者占比達到4成，在服飾等行業更超過5成。同時在消費面上，大陸擁有近4億年齡在20至60歲的女性消費者，每年掌控著高達10兆元人民幣的消費支出，也足以構成世界第三大消費市場。

另據埃森哲報告指出，除了數位產品、家用電器、機票和酒店預訂這3大類仍由男性握有較大決策權外，其餘消費品類包括食品和生鮮、服裝鞋帽、家居用品、母嬰、化妝和美容產品等，女性都擁有更高的決策權。尤其針對30至45歲已婚男性調查顯示，71.5％受訪家庭的全家出遊都由妻子做決策。

而據陸媒引述波士頓諮詢調查報告指出，大陸女性通過購物獲得更多快樂與滿足感，高達72％的女性被訪者表示「有能力買新東西使我感到很快樂」，比例也高於其他主要消費市場；

此外，隨著「她時代」到來，也讓越來越多女性加入購房置業的隊伍，掀起了一波女性置業潮。《2020年女性置業報告》指出，74.2％的女性在買房時完全沒有接受伴侶的資助。甚至在大陸全國30個重點城市中，整體女性購房占比47.54％，較2017年高出1.94個百分點，其中新一線、二線城市女性購房比例略高。

(旺報 )