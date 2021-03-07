台股連續5天的破底，外資發了狂的倒貨，想必讓許多投資人信心潰堤，同時電視上、網路上，也可以看到不少空頭，甚至崩盤的言論。可這些「表面上」的判斷，的確有失公允。因此筆者就來探究一下台股的「內涵」。

首先來探索幾個弔詭、反常的現象，過去5個交易日中，最驚心動魄的，莫過於2/26（大跌近500點，外資創史上最大賣超944億）與3/4（大跌305點，外資創史上第5大賣超525億），但可以特別注意到的是，2/26當天跌停板家數為0，大跌7%以上的家數僅8家，反觀漲停板家數竟高達24家；3/4這天跌停板家數照樣為0，大跌7%以上的家數僅3家，漲停板家數卻高達20家。這…是不是有些怪怪呢？

當然有人會說，造就這樣數據的原因，可以歸咎於「都在跌權值股」這種數學家會得到的結論，但股市需要的並不是計算能力，而是想像力。股齡資深一點的朋友，請你回想一下，過去的台股若出現2/26、3/4這種指數暴跌、外資暴賣的「表面數據」時，應該不難想見台股應該是哀鴻遍野、綠意叢生的吧！但事實卻不是如此。

2/26的漲跌家數，像是暴跌500點的樣子嗎？而在剛跌完500點，接著再跌300點的前提下，漲跌家數卻是這樣的表現，難道真的沒有任何不尋常嗎？因此，這時候我們或許要去思考一件事情，誰在買？誰敢在這種時機進去買？誰有這個能耐這樣買？

最後當然仍要回歸問題的源頭─美國10年期公債殖利率這回事。回顧近幾年從美國開始點火，當初也曾被諸多經濟學家嚴重示警的2大事件，「貿易戰」與「殖利率倒掛」，那一項不夠嚴重？那一項沒有被預期會引發股市的崩盤？但到後來，真的有嚴重到一發不可收拾嗎？你會發現都是剛開始衝擊很大，越到後頭，股市對其越無感，就如同看了10次的恐怖片，再恐怖也嚇不倒你一樣。

的確就短線上而言，台股想要再創新高，恐怕是有點難度了！不過卻不用過度的看壞行情表現，「震盪整理」應該會是目前最為合適的定調。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)