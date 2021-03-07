國民黨台北市議員羅智強。（取自臉書）

藻礁。（資料照片）

藻礁公投銜人潘忠政近日遭到已經被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書批評「要的不是溝通，是要政府聽話」。對此，羅智強為潘忠政打抱不平，指潘保護藻礁從來沒有變過，是社運良心。羅也謝謝王浩宇，「你再次證明了，為什麼罷免王浩宇會是中壢共識」。

「珍愛藻礁公投連署」近日回收份數突飛猛進，截至昨(6)日回收份數已達54萬6613份，藻礁公投小組表示，未來可能上看60到70萬人。

公投領銜人潘忠政指出，珍愛藻礁公投已進入最後連署階段，將如期在3月19號前送至中選會，唯一要求開發單位應立即停止所有海事工程，避免對藻礁生態造成無可回復的傷害，如此才符合去年6月16日總統府副祕書長李俊俋對環團的承諾。

潘忠政也表示，珍愛藻礁公投連署群眾背景多元，絕非單一面貌可描述，呼籲有關人士不要再操弄藍綠情結、標籤動員，別再破壞台灣民主進步深化的契機。

而已經被罷免掉的民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書批評，「潘忠政要的不是溝通，是要政府聽話。...他所謂的溝通是假的，要政府聽話是真的，只要不完全照他的方向去做，就是背信忘義、環境殺手，這就是潘忠政。對這種人，沒什麼好說的。」

國民黨籍台北市議員羅智強則為潘忠政打抱不平。羅指出，社運有兩種人，一種人在民進黨執政之後，就去當官享受，背叛過去的理念，就像陳吉仲，社運反萊豬，當官挺萊豬。

一種在民進黨執政之後，因為堅持理念，自然與民進黨漸行漸遠，就像潘忠政，保護藻礁從來沒有變過，而這樣的社運良心，現在被王浩宇之流，打成「國民黨同路人」。

羅智強表示，828會同時有重啟核四與珍愛藻礁公投，這兩個公投是獨立的，不管同意或不同意哪一案，最後就由台灣的民意來決定。

羅志強也順帶謝謝王浩宇，「你再次證明了，為什麼罷免王浩宇會是中壢共識」。羅最後也指出，陳吉仲扮白臉喊溝通，王浩宇扮黑臉狂抹黑，這就是民進黨的兩手策略！

(中時新聞網)