珍愛藻礁公投連署破50萬份，環團6日決定取消8日和農委會主委陳吉仲的會面，陳吉仲7（今）日回應表示，他和環團理念都是要台灣永續發展，只要大家坐下來，一定能找到雙贏的辦法。

對此，行政院發言人羅秉成也說，政府會持續透過各種方式溝通，讓更多民眾在做出抉擇前有充分資訊。 陳吉仲原訂8日與環團對話，但環團6日晚上開會討論決議，因連署人上看6、70萬，須全力完成整理工作，無暇出席8日會面，取消原訂會面。

扮演溝通橋樑的台灣公民參與協會理事長何宗勳將溝通破局的消息轉知陳吉仲後，陳吉仲今早以簡訊回覆「辛苦您了。我會隨時配合大家，希望大家不要有任何壓力，只要我們的目標是要達到環境保護的目的」。

對此，行政院發言人羅秉成今天說，政府會持續透過各種方式溝通，包括由部會首長依照職責職掌做各種形式說明，讓更多民眾在做出抉擇前有充分資訊。

他重申，事件本質是環保對環保抉擇，而不是環保對經濟的對立。他說，蔡政府一貫的立場是全力保護藻礁，所以才把馬政府時期核定的開發面積從232公頃縮減到23公頃，只剩原來一成左右，在中央地方合作下，現在生態復育已有很好的成果。

羅秉成強調，從民生經濟到科學園區都需要穩定的電力，沒有第三天然氣接收站案就勢必要減少燃氣、增加燃煤，既不利空污改善，也增加穩定供電風險和中南部電廠的壓力與負擔。

(工商 )