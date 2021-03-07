新臺幣對美元匯率2021年初以來，收盤的歷史價位是28.256，近日來美元指數明顯翻升，相對日圓、韓元等主要亞幣，台幣匯率仍顯得有撐，用台幣買美元對民眾非常有利，土洋銀行提供的美元優利定存專案詢問度再起，目前來看，外商銀行到3月底之前都還有提供，就優利來看，新開戶、金額較大者肯定能拿到較好的年息，渣打銀行新戶、新資金定存3個月人，年息可到1％，成為近期的最大亮點。

本土銀行的陽信銀行、台新銀行美元優利定存活動則延長到4月底前後，民眾以新資金或換匯資金申辦台新此項專案，可享美元3個月優惠年息0.68％；陽信銀行則是提供起存低門檻1,000美元，可以有12個月的定存期，年息亦有0.6％。台新銀行財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾可趁匯率處於相對低點時，分批布局外幣，作好分散匯率風險的資產配置。

渣打銀行提供新開戶客群，6萬美元的金額定存3個月、年息可享1％，是目前市場上美元優利最高的專案，原有客戶若以同樣的6萬美元金額，定存3個月、年息亦有0.9％，或較少的金額3萬美元，定存5個月優利0.5％。

花旗銀行針對財富管理客戶，提供3萬美元起息的3、6個月兩種定存期，年息均0.8％，若是非財富管理的一般客戶，目前是3萬美元定存3個月期年息為0.2％。過去花旗財富管理經常有的極短天期外幣優利定存，如7天、14天，現在匯豐銀行也提供給運籌理財及卓越理財客戶，但限制用歐元、紐幣、澳幣轉存為美元，才有極高到8％的年息。

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